"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
Новости футбола Сегодня, 05:10
"Барселона" хочет продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, руководство каталонского клуба собирается провести переговоры с футболистом по окончании сезона. На сохранении форварда настаивает лично главный тренер каталонцев Хави Эрнандес.
В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” и сборную Франции 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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