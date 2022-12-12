"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

"Барселона" хочет продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба собирается провести переговоры с футболистом по окончании сезона. На сохранении форварда настаивает лично главный тренер каталонцев Хави Эрнандес.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” и сборную Франции 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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