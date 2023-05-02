"Барселона" нашла замену Лиге чемпионов

"Барселона" может принять участие в международных турнирах за пределами Европы.

Как пишет источник, сейчас клуб ожидает итоги расследования дела Хосе Марии Энрикеса Негрейры, по результатам которого команду могут исключить из Лиги чемпионов.

Представители клуба уже провели встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином.

В случае дисквалификации из еврокубка, “Барса” может сыграть в международном турнире в Азии, за что может заработать внушительную сумму денег.

Кроме того, клуб рассматривает вариант перехода в другую европейскую лигу, если в Испании будут введены санкции.