“Барселона” намерена арендовать хавбека “Фиорентины” Софьяна Амрабата.

Как пишет инсайдер Жерар Ромеро, каталонский клуб планирует взять в аренду футболиста сборной Марокко до конца текущего сезона.

При этом в соглашении не будет опции с обязательным выкупом игрока.

Отметим, что в этом розыгрыше Серии А марокканец провел 17 матчей, в которых получил 8 желтых карточек.