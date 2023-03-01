"Барселона" может усилиться защитником "Боруссии"

Защитник дортмундской “Боруссии” Тома Менье может перейти в “Барселону”.

По информации Diario Sport, каталонский клуб намерен купить еще одного футболиста на правый фланг обороны.

Трансфер Менье подходит для “Барселоны” идеально, учитывая низкую стоимость футболиста.

Сам 31-летний футболист также сообщил окружению, что хотел бы перейти в “Барселону”.