"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Даниэлю Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба попросило футболиста не продлевать с “быками” контракт, который действует до лета 2024 года. Таким образом, футболист через год может присоединиться к “Барсе” бесплатно. Ранее сообщалось, что испанцем также интересуются “Бавария” и “Реал".

В нынешнем сезоне 24-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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