Мудрик рассказал, как ему помогает Зинченко в Англии

Вингер “Челси” Михаил Мудрик рассказал о том, как общается со своим партнером по сборной Украины, защитником “Арсенала” Александром Зинченко.

"Он очень полезен и приятен в общении. Мне очень нравится этот человек. Мы часто шутим на тему "Арсенала", "Челси" и на тему, какой цвет у Лондона. Всегда здорово проводить время вместе с ним, так как он очень веселый и добрый", - заявил Мудрик в интервью Sky Sports.

В этом же интервью Мудрик отметил, что Лондон окрашен в синие цвета, намекнув, что “Челси” сильнее “Арсенала”.