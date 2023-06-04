Азар может завершить карьеру в 32 года

Уже точно известно, что полузащитник Эден Азар покидает мадридский “Реал” в конце сезона.

По словам журналиста Фабрицио Романо, бельгийский футболист рассматривает возможность завершения карьеры, если не найдет достойного предложения.

За испанский гранд Азар играл с 2019 года.

В прошлом сезоне 32-летний полузащитник провел всего шесть матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.