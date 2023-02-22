"Атлетико" теряет ключевого игрока перед матчем с "Реалом"

Полузащитник “Атлетико” Родриго Де Поль уже точно пропустит матч чемпионата Испании с “Реалом”, который пройдет 25 февраля.

Как сообщает источник, у 28-летнего аргентинца выявлена травма мышцы левого бедра.

Сейчас футболист проходит курс физиотерапии, а точные сроки его отсутствия неизвестны.

В этом розыгрыше чемпионата Испании игрок сборной Аргентины провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.