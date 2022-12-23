"Аталанта" разгромила испанский клуб
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
Итальянская "Аталанта" в товарищеском матче разгромила испанский "Бетис" со счетом 3:0.
Победу итальянцам принесли голы Луиса Муриэля, Мартена де Рона и Эдерсона.
"Бетис" Испания - "Аталанта" Италия - 0:3 (0:2)
Голы: Муриэль, 22 - 0:1, де Рон, 27 - 0:2, Эдерсон, 48 - 0:3
"Бетис": Силва, Карвалью, Фекир, Гаррета, Гуардадо, Иглесиас, Луис Фелипе, Луис Энрике, Морено, Родри, Сабали.
"Аталанта": Муссо, де Рон, Джимсити, Копмейнерс, Мэле (Дзаппакоста, 63), Муриэль (Хейлунд, 63), Паломино, Руджери, Толои, Сапата (Лукман, 63), Зортеа (Эдерсон, 46).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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