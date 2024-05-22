Аталанта – Байер Прогнозы и ставки на матч

22 мая Аталанта и Байер сойдутся в матче за победу в Лиге Европы УЕФА сезона 2023/2024. Со своими прогнозами на матч определились и букмекеры.

Явным фаворитом матча является команда Хаби Алонсо, на ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78. Вероятность того, что Байер в принципе заберет трофей, оценивается в 1.39.

Шансы Аталанты куда выше. Победа в основное время оценивается в 4.44, а победа в турнире в принципе – 2.9. Ничья в основное время котируется коэффициентом 3.74.

Букмекеры также уверены, что голы в основное время будут, и самые приемлемые коэффициенты можно встретить на тотал больше 2 (1,41) и меньше 3 (1,51). Если же говорить о точном счёте, но наиболее вероятными результатами являются: ничья 1:1, победа Байера 1:0 (коэффициенты 7), победа Байера 2:1 (8), и победа Байера 2:0 (8.5).

Победа Аталанты в основное время оценивается куда выше: победы со счётом 1:0 или 2:1 (коэффициент 13), победа 2:0 (коэффициент 20). Не обойдем вниманием и вероятных авторов голов.

Букмекеры оставляют хорошие шансы на забитый гол главному голеадору Байера Виктору Бонифейсу. На его гол можно поставить с коэффициентом 2.25. В составе Аталанты наибольшую вероятность гола отводят нападающему Адемоле Лукману (коэффициент 3.7.).

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА между Аталантой и Байером пройдет 22 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени на дублинском стадионе «Авива».