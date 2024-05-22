EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Аталанта – Байер Прогнозы и ставки на матч

Аталанта – Байер Прогнозы и ставки на матч

Новости футбола Сегодня, 03:56
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Аталанта – Байер. Ставки на матч Аталанта – Байер. Ставки на матч

22 мая Аталанта и Байер сойдутся в матче за победу в Лиге Европы УЕФА сезона 2023/2024. Со своими прогнозами на матч определились и букмекеры.

Явным фаворитом матча является команда Хаби Алонсо, на ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78. Вероятность того, что Байер в принципе заберет трофей, оценивается в 1.39.

Шансы Аталанты куда выше. Победа в основное время оценивается в 4.44, а победа в турнире в принципе – 2.9. Ничья в основное время котируется коэффициентом 3.74.

Букмекеры также уверены, что голы в основное время будут, и самые приемлемые коэффициенты можно встретить на тотал больше 2 (1,41) и меньше 3 (1,51). Если же говорить о точном счёте, но наиболее вероятными результатами являются: ничья 1:1, победа Байера 1:0 (коэффициенты 7), победа Байера 2:1 (8), и победа Байера 2:0 (8.5).

Победа Аталанты в основное время оценивается куда выше: победы со счётом 1:0 или 2:1 (коэффициент 13), победа 2:0 (коэффициент 20). Не обойдем вниманием и вероятных авторов голов.

Букмекеры оставляют хорошие шансы на забитый гол главному голеадору Байера Виктору Бонифейсу. На его гол можно поставить с коэффициентом 2.25. В составе Аталанты наибольшую вероятность гола отводят нападающему Адемоле Лукману (коэффициент 3.7.).

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА между Аталантой и Байером пройдет 22 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени на дублинском стадионе «Авива».

Связанные команды и лиги
Аталанта Байер Лига Европы
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аталанта – Байер прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Аталанта – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года