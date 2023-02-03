Ассистент Моуринью получил месяц дисквалификации

Ассистент главного тренера “Ромы” Жозе Моуринью Сальваторе Фоти получил серьезное наказание.

Специалиста на месяц дисквалифицировали за его оскорбительные слова и ругательства в адрес судей и тренера “Кремонезе”.

Инцидент произошел на матче четвертьфинала Кубка Италии, в котором римская команда уступила 1:2.

Отметим, что уже 4 февраля “Рома” сыграет против “Эмполи” в чемпионате Италии.