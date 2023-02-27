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"Арсенал" и "Ньюкасл" предложили по 40 млн евро за лидера "Лацио"

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен Фото: инстаграм Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

"Арсенал" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику “Лацио" и сборной Сербии Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает CalcioMercato.

По сведениям источника, английские клубы предложили за игрока по 40 миллионов евро. Римляне могут согласиться продать хавбека ближайшим летом, так как его контракт истекает летом 2024 года. Также сербом интересуется “Вест Хэм”.

В нынешнем сезоне 28-летний Милинкович-Савич провел за “Лацио” 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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