"Барселона" теряет своего главного бомбардира перед матчем с "Реалом"

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски не сыграет против “Реала”.

Как пишет источник, у 34-летнего поляка выявлено перенапряжение двуглавой мышцы левого бедра.

Ожидается, что на восстановление у него уйдет около двух недель.

“Барселона” сыграет с “Реалом” в полуфинале Кубка Испании 2 марта.

Ожидается, что поляк вернется на поле к матчу команд уже в рамках Ла Лиги – игра пройдет 19 марта.