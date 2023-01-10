Арбитр из Украины получила назначение на ЧМ-2023

Международная федерация футбола определилась со списком арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2023 года среди женских сборных.

В него попала 41-летняя украинка Катерина Монзуль.

Мировое первенство пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Монзуль до этого работала на ЧМ-2015 и ЧМ-2019. В 2015 году именно украинку назначили главным арбитром на финальный матч турнира.

Также на турнир поедет ассистент Монзуль Марина Стрелецкая.