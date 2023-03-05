Анчелотти заступился за Бензема

Наставник “Реала” Карло Анчелотти заступился за форварда своей команды Карима Бензема, которого критикуют за отсутствие забитых голов.

По словам итальянского тренера, невозможно быть на высоте в каждом матче.

"У меня нет никаких волнений по поводу Карима, ведь я вижу, что он в хорошей физической форме.

Мы хорошо играем в атаке, мы самая результативная команда Ла Лиги. У Бензема была неудачная серия, но проблемы в этом нет", - сказал он.

Отметим, что в этом сезоне француз забил 18 голов в 26 матчах.