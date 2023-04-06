Главная Новости Анчелотти сделал игрокам "Реала" приятный сюрприз после разгрома "Барселоны"

Анчелотти сделал игрокам "Реала" приятный сюрприз после разгрома "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

После крупной победы со счетом 4:0 над "Барселоной" во втором матче полуфинала Кубка Испании тренер "Реала" Карло Анчелотти сделал команде приятный сюрприз.

В раздевалке после игры он поздравил команду с отличной игрой и заявил, что гордится всеми, кто работает с ними.

Он также признался, что ошибся, сказав, что это был финал, а не полуфинал, и напомнил, что им еще предстоит сыграть в финале.

Закончив свою речь, Анчелотти объявил, что на следующий день у команды будет выходной, что вызвало бурную радость среди игроков.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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