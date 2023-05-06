Анчелотти развеял слухи о своем будущем в "Реале"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти высказался о своем будущем в испанском клубе.

Как известно, трудовой договор итальянца с клубом заканчивается летом 2024 года.

По словам тренера, в данный момент он сосредоточен на предстоящих матчах.

“Сейчас неправильно обсуждать мое будущее. Нам нужно думать о полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка Испании. Хочу выиграть оба матча”, - сказал он.

Анчелотти возглавляет команду с июля 2021 года, а в прошлом сезоне они победили в Лиге чемпионов.