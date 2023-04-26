Анчелотти раскритиковал Винисиуса

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти оценил большое количество жёлтых карточек у нападающего Винисиуса Жуниора, который за сезон получил 14 предупреждений.

По количеству жёлтых карточек после него идут защитник Эдер Милитао и полузащитник Эдуардо Камавинга — по восемь.

“Слишком много для игрока на этой позиции. Я говорил Винисиусу об этом несколько раз”, — сказал итальянский тренер.