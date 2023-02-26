Анчелотти пожаловался на усталость футболистов "Реала"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти пожаловался на усталость своих футболистов.

Об этом он заговорил после матча с “Атлетико” (1:1) в Ла Лиге.

"Наша ситуация в чемпионате усложнилась, но мы не прощаемся. Мы должны бороться до конца. Посмотрим, что произойдет. Мы пропустили гол из-за качеств соперника.

Гризманн очень хорошо сыграл, а Хименес очень хорошо бьет. У них случилось такое же в моменте с Альваро. Я не думаю, что это физическая усталость. Скорее, ментальная. И это нормально, ведь мы провели 17-й матч за 50 дней", - отметил он.