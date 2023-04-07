Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в "Барселоне"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о возможной работе в "Барселоне".

По словам итальянского тренера, он даже в мыслях не может представить, что возглавит каталонскую команду.

"Я не могу представить себя тренирующим "Барселону". Я уважаю эту команду и их тренера, Хави Эрнандеса. Но я не хочу менять ничего, потому что я сейчас нахожусь в лучшем клубе в мире. Ничего менять не хочу", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что контракт итальянца с “Реалом” истекает в середине 2024 года.