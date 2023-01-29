Анчелотти недоволен действиями "Реала" на трансферном рынке

Наставник “Реала” Карло Анчелотти разочарован работой клуб на трансферном рынке.

По информации Relevo, итальянца не устраивает тот факт, что в его активе есть лишь 14-15 футболистов, на которых он может рассчитывать на постоянной основе.

Также Анчелотти не согласен с политикой скаутов, которые ведут поиски новых крайних защитников.

Итальянец уверен, что “Реалу” нужно усиление в линии атаки.