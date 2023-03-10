Аналитики назвали лучшего вратаря мира с 1987 года

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон возглавил рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года.

Список составила Международная федерация футбольной истории и статистики.

В рейтинге учитывались все баллы, которые вратари набирали с 1987 года.

Топ-10 рейтинга:

1. Джанлуиджи Буффон – 357 баллов

2. Икер Касильяс – 260

3. Мануэль Нойер – 219

4. Петр Чех – 218

5. Эдвин ван дер Сар – 201

6. Петер Шмейхель – 179 7.

Оливер Кан – 162 8.

Тибо Куртуа – 150 9.

Хосе Луис Чилаверт – 146

10. Вальтер Дзенга – 132