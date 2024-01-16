Алькарас помучался в первом сете, но прошел во второй круг Australian Open

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас преодолел первый раунд Australian Open. Испанец в трех сетах справился с 37-летним французским теннисистом Ришаром Гаске, который занимает 131-е место мирового рейтинга.

Очень неожиданно Гаске удалось навязать Алькарасу серьезную борьбу в первом сете. Он сумел дотянуть до тай-брейка, где испанец все же выиграл 7:5.

В последующих двух сетах Алькарас показал свою мощь и отдал сопернику лишь 3 гейма.

В следующем туре Алькараса ждет матч против 46-й ракетки мира – итальянца Лоренци Сонего. В первом раунде Сонего справился с 38-м номером рейтинга Дэниэлом Эвансом.