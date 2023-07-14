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"Аль-Ахли" готовит новый громкий трансфер из АПЛ

Новости футбола Сегодня, 05:00
"Аль-Ахли" готовит новый громкий трансфер из АПЛ Фото: твиттер АПЛ

Один из сильнейших клубов чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли" заинтересован в приобретении звездного футболиста.

Как пишет The Athletic, боссы клуба намерены пригласить в ряды команды вингера алжирской сборной и "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

Источник отмечает, что ближневосточная команда готова заплатить чемпиону Англии 35 миллионов евро за футболиста.

Что касается личного контракта для Мареза, то на Ближнем Востоке он будет зарабатывать 25 миллионов евро за один сезон. О сроках соглашения пока не сообщается. Также неизвестно, готов ли сам футболист покинуть Англию ради более скромного чемпионата.

В сезоне 2022/2023 Марез провел 46 матчей за "Манчестер Сити" в различных турнирах, в которых смог забить 15 голов и отдать 13 голевых пасов.

Его контракт с "горожанами" действует до июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет €20 млн.

Во время текущего трансферного окна "Аль-Ахли" уже купил голкипера Эдуарда Менди из “Челси” и форварда Роберто Фирмино из “Ливерпуля”,

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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