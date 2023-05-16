Агент Неймара начал переговоры с английским топ-клубом

По информации журналиста Марка Мешенуа, агент Неймара Пини Захави пытается устроить атакующего полузащитника ПСЖ в лондонский “Челси”.

Парижане уже выразили готовность избавиться от игрока, которого купили в 2017 году за рекордную сумму в мире футбола.

Сам же бразильский игрок выразил желание продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

В этом сезоне в Лиге 1 Неймар отличился 13 забитыми голами и отдал 11 голевых передач.