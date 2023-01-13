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6 поражений в 8 матчах: "Челси" продолжил ужасную серию

Новости футбола Сегодня, 03:55
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” проиграл в 6 из 8 последних матчей во всех турнирах.

Вчера состоялся перенесенный матч 7-го тура АПЛ, в котором “синие” на выезде уступили “Фулхэму” (1:2).

За последние 8 матчей “аристократы” добыли лишь одну победу - над “Борнмутом” (2:0).

Напомним, что в данный момент команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице национального первенства.

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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