6 поражений в 8 матчах: "Челси" продолжил ужасную серию

Лондонский “Челси” проиграл в 6 из 8 последних матчей во всех турнирах.

Вчера состоялся перенесенный матч 7-го тура АПЛ, в котором “синие” на выезде уступили “Фулхэму” (1:2).

За последние 8 матчей “аристократы” добыли лишь одну победу - над “Борнмутом” (2:0).

Напомним, что в данный момент команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице национального первенства.