37-летний капитан сборной Мексики Очоа возвращается в Европу

37-летний капитан страж ворот сборной Мексики Гильермо Очоа может вернуться в Европу.

Как пишет журналист Николо Скира, он может стать игроком итальянской “Салернитаны”.

По его информации, в ближайшее время мексиканец должен пройти медосмотр, после чего он подпишет с клубом Серии А контракт до июня 2023 года. В соглашении будет прописана функция продления еще на год.

Интересно, что клубу Серии А вратарь достанется как свободный агент, так как его соглашение с мексиканской “Америкой” истекает в конце года.