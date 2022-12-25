15-летний брат Мбаппе провел тренировку с основой ПСЖ (фото)

15-летний хавбек Этан Мбаппе потренировался с первой командой ПСЖ, где также занимался его брат Килиан Мбаппе.

Отметим, что оба брата пришли в структуру “ПСЖ” в 2017 году.

В пяти матчах нынешнего сезона в Юношеской лиге УЕФА младший из братьев записал на свой счет две результативные передачи.

В декабре Этан сыграл первый матч за ПСЖ. Дебют состоялся в товарищеской игре с “Парижем”.