Зинченко может перейти в "Барселону"
Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен
Украинский полузащитник Александр Зинченко в новом сезоне может оказаться в составе "Барселоні", сообщает Mundo Deportivo.
Источник отмечает, что испанский клуб купит украинца в том случае, если не сможет подписать контракт с защитником "Челси" Маркосом Алонсо.
Каталонскому клубу украинца порекомендовал форвард "Барселоны" Ферран Торрес, который выступал с ним в "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.
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