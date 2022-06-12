Зинченко может перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник Александр Зинченко в новом сезоне может оказаться в составе "Барселоні", сообщает Mundo Deportivo.

Источник отмечает, что испанский клуб купит украинца в том случае, если не сможет подписать контракт с защитником "Челси" Маркосом Алонсо.

Каталонскому клубу украинца порекомендовал форвард "Барселоны" Ферран Торрес, который выступал с ним в "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.

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