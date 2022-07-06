Три клуба чемпионата России выступили против Кубка РПЛ

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Три клуба чемпионата России выступили против Кубка РПЛ

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Только три представителя Премьер-лиги выступили против Кубка РПЛ.

Голосование о проведении Кубка РПЛ проходило сегодня на общем собрании клубов. 13 членов элитного дивизиона выступили "за", три – "против".

Идею создания нового турнира не поддержали "Химки", "Факел" и "Оренбург", о чем сообщает "Чемпионат".

Окончательное решение о проведении Кубка РПЛ будут принимать до 15 июля.

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