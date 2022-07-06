Роналду пропустил третью тренировку "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не явился в расположение своего клуба.

Как пишет корреспондент Goal по "МЮ" Джеймс Робсон, это уже третий день подряд, когда опытный футболист не приезжает на тренировку.

В клубе до сих пор не имеют ответа на вопрос о том, планирует ли португалец присоединиться к команде для поездки в Азию и Австралию на предсезонное турне.

Сам 37-летний футболист уже неоднократно говорил о желании покинуть "Манчестер Юнайтед",

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Рангник пытался избавиться от Роналду зимой. | https://dailysports.net