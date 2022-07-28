Роман Еременко нашел новый клуб: он не играл с февраля 2021 года

Фото: инстаграм Романа Еременко/Автор неизвестен

Бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Роман Еременко продолжит карьеру у себя на родине в Финляндии.

Как сообщает сайт клуба ХИФК, 35-летний полузащитник подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона в Финляндии.

Стоит отметить, что Еременко не играл на профессиональном уровне после ухода из "Ростова" в феврале 2021 года.

ХИФК в данный момент идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Финляндии.

Читайте: 8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля | https://dailysports.net