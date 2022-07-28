Роман Еременко нашел новый клуб: он не играл с февраля 2021 года
Фото: инстаграм Романа Еременко/Автор неизвестен
Бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Роман Еременко продолжит карьеру у себя на родине в Финляндии.
Как сообщает сайт клуба ХИФК, 35-летний полузащитник подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона в Финляндии.
Стоит отметить, что Еременко не играл на профессиональном уровне после ухода из "Ростова" в феврале 2021 года.
ХИФК в данный момент идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Финляндии.
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