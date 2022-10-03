"Милан" потерял основного защитника на три месяца

Фото: твиттер Давиде Калабрии/Автор неизвестен

Защитник "Милана" Давиде Калабрия надолго выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано серьезное повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят не меньше трех месяцев. Травму он получил в матче 8-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (3:1).

В нынешнем сезоне 25-летний Калабрия провел за "Милан" девять матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Милан" нацелился на итальянского таланта. | https://dailysports.net