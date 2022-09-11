Левандовски превзошел рекорд Роналду

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Левандовски превзошел рекорд Роналду

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски в шести матчах Ла Лиги забил забил шесть и превзошел рекорд Криштиану Роналду, который в 2009 году забил пять мячей в стартовых пяти матчах чемпионата страны.

Отметим, что тогда португалец играл за "Реал".

Напомним. что Левандовски стал игроком каталонского клуба перед стартом нынешнего сезона, перейдя из мюнхенской "Баварии" за € 45 млн. 

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