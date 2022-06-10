Кононов вновь возглавил тульский "Арсенал"
Фото: сайт тульского "Арсенала"/Автор неизвестен
Новым главным тренером тульского "Арсенала" назначен Олег Кононов, сообщается на официальном сайте клуба.
Условия контракта не разглашаются. Стоит отметить, что специалист ранее уже тренировал тульский клуб в 2018 году. По итогам минувшего сезона "Арсенал" вылетел в ФНЛ.
56-летний Кононов ранее также возглавлял львовские "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат", "Спартак" и "Ригу". Чемпион Латвии-2020.
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