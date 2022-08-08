Главные новости дня: 8 августа

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Главные новости дня: 8 августа

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 8 августа.

"Севилья" усилилась бывшим полузащитником "Реала" Иско.

"Реал" объявил заявку на матч за Суперкубок УЕФА.

"Спартак" надолго потерял нигерийского хавбека Виктора Мозеса.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отреагировал на слухи о разводе с женой Вандой Нарой. При этом Ванда, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом.

Киевское "Динамо" огласило заявку на ответный матч со "Штурмом" в квалификации Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.

"Байер" отказался от трансфера таланта "Шахтера".

"Барселона" хочет аннулировать контракт Френки де Йонга.

Дортмундская "Боруссия" нашла замену Себастьену Аллеру.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | https://dailysports.net
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Дортмундская "Боруссия" купила замену Аллеру

Дортмундская "Боруссия" купила замену Аллеру

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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