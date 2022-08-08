Главные новости дня: 8 августа

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 8 августа.

"Севилья" усилилась бывшим полузащитником "Реала" Иско.

"Реал" объявил заявку на матч за Суперкубок УЕФА.

"Спартак" надолго потерял нигерийского хавбека Виктора Мозеса.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отреагировал на слухи о разводе с женой Вандой Нарой. При этом Ванда, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом.

Киевское "Динамо" огласило заявку на ответный матч со "Штурмом" в квалификации Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.

"Байер" отказался от трансфера таланта "Шахтера".

"Барселона" хочет аннулировать контракт Френки де Йонга.

Дортмундская "Боруссия" нашла замену Себастьену Аллеру.

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