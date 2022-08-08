Главные новости дня: 8 августа
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен
Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 8 августа.
"Севилья" усилилась бывшим полузащитником "Реала" Иско.
"Реал" объявил заявку на матч за Суперкубок УЕФА.
"Спартак" надолго потерял нигерийского хавбека Виктора Мозеса.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди отреагировал на слухи о разводе с женой Вандой Нарой. При этом Ванда, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом.
Киевское "Динамо" огласило заявку на ответный матч со "Штурмом" в квалификации Лиги чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.
"Байер" отказался от трансфера таланта "Шахтера".
"Барселона" хочет аннулировать контракт Френки де Йонга.
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Себастьену Аллеру.
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 августа
-
Дортмундская "Боруссия" купила замену Аллеру
-
Вратарь Силлессен вернулся в родной клуб
-
"Барселона" хочет аннулировать контракт де Йонга
-
"Хоффенхайм" усилился защитником "РБ Лейпциг"
-
"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Рабьо
-
"Манчестер Юнайтед" улучшит предложение по ветерану "Болоньи"
-
"Ньюкасл" может перехватить трансферную цель "Ювентуса"
-
Алексис Санчес близок к переходе в топ-клуб Лиги 1
-
Лапорта назвал игроков, которые должны покинуть "Барселону"
-
"Ювентус" теряет основного вратаря перед стартом сезона
-
Зинченко вошел в символическую сборную 1-го тура АПЛ по версии WhoScored
-
2
Ванда Нара, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом
-
Аспиликуэта рассказал, почему не перешел в "Барселону"
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"РБ Лейпциг" заплатит за Вернера почти в 3 раза меньше, чем продал его в 2020 году
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2
В окружении Месси отреагировали на слухи о переговорах с "Барселоной"
-
"Байер" отказался от трансфера таланта "Шахтера"
-
"РБ Лейпциг" подпишет "нового Холанда"
-
Иско перешел в "Севилью"
-
"Реал" объявил заявку на матч за Суперкубок УЕФА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18