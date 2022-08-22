Федун покинул пост президента "Спартака"
Пресс-служба "Спартака" в официальном телеграм-канале объявила об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.
Также бизнесмен больше не будет выполнять обязанности председателя совета директоров "Спартака" и не будет принимать участие в управлении клубом.
66-летний Федун владел "Спартаком" с 2004 года. Под его руководством "красно-белые" по одному разу выиграли чемпионат России, а также национальные Кубок и Суперкубок.
Кроме того, Федун продал 100 процентов акций клуба и клубный стадион нефтяной компании "Лукойл".
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