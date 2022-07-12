Экс-наставник "Спартака" Руй Витория стал тренером Салаха

Фото: твиттер Руя Витории/Автор неизвестен

Экс-тренер "Спартака" Руй Витория стал главным тренером сборной Египта.

Контракт с 52-летним португальским наставником рассчитано на 4 года.

Главная задача наставника - вывести команду на ЧМ-2026.

Интересно, что ранее Витория не работал со сборными. В прошлом он возглавлял "Спартак", с которым проработал с мая по декабрь 2021 года.

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