ЦСКА выиграл молодежный чемпионат России



Московский ЦСКА стал победителем молодежного чемпионата России.

В 27-м туре М-Лиги ЦСКА сыграл вничью со "Локомотивом" соо счетом 1:1 и стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Ростова".

"Армейцы" завоевали титул второй сезон подряд и третий раз в своей истории. Чаще турнир выигрывали только "Спартак" и "Динамо" (по 4).

Стоит отметить, что тренером ЦСКА является бывший полузащитник московского клуба Ролан Гусев.

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