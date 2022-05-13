ЦСКА выиграл молодежный чемпионат России
Московский ЦСКА стал победителем молодежного чемпионата России.
В 27-м туре М-Лиги ЦСКА сыграл вничью со "Локомотивом" соо счетом 1:1 и стал недосягаемым для ближайшего преследователя "Ростова".
"Армейцы" завоевали титул второй сезон подряд и третий раз в своей истории. Чаще турнир выигрывали только "Спартак" и "Динамо" (по 4).
Стоит отметить, что тренером ЦСКА является бывший полузащитник московского клуба Ролан Гусев.
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