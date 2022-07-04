"Бетис" подписал бразильского защитника

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"Бетис" подписал бразильского защитника

Фото: сайт "Бетиса"/Автор неизвестен

Пресс-служба севильского "Бетиса" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника римского "Лацио" Луиса Фелипе.

Футболист достался испанскому клубу бесплатно, так как его контракт с римлянами истек. "Бетис" заключил с бразильцем соглашение до лета 2027 года.

25-летний Фелипе выступал за "Лацио" с 2016 года. Всего он провел за клуб 144 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Итуано" и "Салернитану".

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