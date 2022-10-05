"Барселона" теряет основного полузащитника

Фото: твиттер Франка Кессье/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Барселоны" Франк Кессье выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба испанского клуба.

У футболиста диагностировано растяжение мышцы правого бедра. Травму он получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (0:1). Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит матч 8-го тура Ла Лиги с Сельтой".

В нынешнем сезоне 25-летний Кессье провел за "Барселону" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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