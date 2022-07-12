"Барселона" продала форварда в "Уотфорд"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Рея Маная в "Уотфорд".

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2025 года.

25-летний Манай выступал за "Барселону" с 2020 года. За основной состав каталонцев он не провел ни одного матча. За "Барселону В" провел 31 матч, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду в "Специю". Ранее играл за "Кремонезе", "Интер", "Пескару", "Пизу", "Гранаду" и "Альбасете". За сборную Албании сыграл 28 матчей и забил шесть голов.

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