Прогноз на матч Фрайбург не проиграет Коэф.: 1.77 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

16 сентября на "Европа-Парк" (Фрайбург) пройдет матч 4-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "Фрайбург" встретится с "Боруссией" (Дортмунд). Старт поединка запланирован на 16:15 по европейскому времени.

"Фрайбург"

Клуб в последние годы ухитрился закрепиться на непривычно высоком для себя уровне. Сначала, в 2022-м, получилось вернуться в еврокубки. В прошлом сезоне, неплохо проявив себя в Лиге Европы, где немцы прошли в плей-офф, они и в Бундеслиге смогли финишировать пятыми. Это, с другой стороны, означало поражение "Униону" в гонке за пропуск в Лигу чемпионов. В новом розыгрыше "бразильцы из Брайсгау" начинали тоже успешно. Они и в кубке легко справились с неким "Оберахерном", и в Бундеслиге взяли по 3 очка с "Хоффенхаймом" (2-1 на выезде) и "Вердером" (1-0 дома). Явно собирались пополнить "копилку" и со "Штутгартом", но там вдруг случился полнейший провал: пропустили уже на восьмой минуте, еще через 10 соперник вел 3-0, а остановился, забив пятый безответный мяч. Впрочем, у тренерского штаба была масса времени для "работы над ошибками".

"Боруссия" (Дортмунд) Команда прекрасно понимает, какой роскошный шанс она упустила в мае. И ведь виновна только сама: ценой победы в последнем туре была "серебряная салатница". Но все закончилось 2-2 и падением на второе место - при итоговом равенстве очков с "Баварией", сугубо по дополнительным показателям! Сразу было очевидно, что подобный шанс может не повториться, и эти опасения подтвердил и тяжелый старт. "Кельн" дома еще обыграли, за счет единственного мяча Малена в самой концовке. Но потом последовали только ничьи с "Бохумом" и "Хайденхаймом". Причем дебютанту забили дважды в первые четверть часа, но пропустили в ответ ближе к концовке. Статистика личных встреч Все 3 последних поединка выигрывался "Боруссией". И как: 5-1, 3-1 и снова 5-1. Прогноз Букмекеры ждут нового успеха "шмелей", но те не впечатляют. Ставим на то, что с таким соперником "Фрайбург" дома сможет не проиграть (коэффициент - 1,77).

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