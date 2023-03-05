Украинский "Металлист" подписал французского футболиста

“Металлист” подписал контракт с французским защитником Пати Малумандсоко.

О сроках сотрудничество харьковский клуб не сообщает.

Известно, что 22-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека.

Во Франции Малумандсоко выступал за вторую команду “Кана”. После этого он выступал за греческий “Аполлон Понту”.