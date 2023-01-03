У сборной Италии появился новый логотип (фото)

Итальянская федерация футбола показала обновленный логотип для главной сборной страны.

"Мы готовы к будущему. Мы разработали новый имидж для сборной Италии – с новой эмблемой и особой звуковой айдентикой, которая была реализована впервые в истории.

Мы делаем шаг в новое измерение, но всегда с желанием и гордостью вызывать необыкновенные эмоции у всех поклонников", - сказал на презентации президент Итальянская федерация футбола Габриэле Гравина.

Напомним, что итальянцы не играли на последнем ЧМ в Катаре, так как не прошли квалификацию.