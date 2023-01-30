"Тоттенхэм" покупает защитника "Спортинга" за 45 миллионов евро

“Тоттенхэм” в ближайшее время завершит трансфер защитника “Спортинга” Педро Порро.

Как пишет источник, сумма трансфера за 23-летнего испанца составит почти за 45 млн евро.

Информацию также подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Порро, который играет справа в обороне, подпишет контракт до 2028 года.