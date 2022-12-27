Стало известно, сыграют ли Неймар, Мбаппе и Месси в ближайшем матче ПСЖ

Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар смогут помочь своей команде в матче чемпионата Франции со “Страсбургом”.

Как пишет французское издание RMC Sport, оба игрока находятся в расположении парижского клуба, куда прибыли раньше запланированного срока.

Решение о выходе игроков на поле в матче первенства тренерский штаб будет принимать во вторник после тренировки.

Кто точно не сыграет в следующем матче, так это Лионель Месси, который пока не вернулся в клуб.

Матч со “Страстубргом” ПСЖ проведет 28 декабря.