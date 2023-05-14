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"РБ Лейпциг" на 96-й минуте вырвал победу в матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 13:42
"РБ Лейпциг" на 96-й минуте вырвал победу в матче Бундеслиги Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на своем поле вырвал победу над “Вердером” со счетом 2:1.

В середине второго тайма счет открыл Леонардо Битенкур. Впрочем, в концовке встречи победу хозяевам принесли голы Вилли Орбана и Доминика Собослаи.

“РБ Лейпциг”, набрав 60 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер” с 35 очками остался на 12-й позиции.

“РБ Лейпциг” – “Вердер” - 2:1 (0:0)
Голы: Битенкур, 70 - 0:1, Орбан, 87 - 1:1, Собослаи, 90+6 - 2:1

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Симакан, Орбан, Клостерманн (Гвардиол, 71), Хенрихс (Хальстенберг, 71), Форсберг (Поульсен, 76), Лаймер (Шлагер, 82), Айдара (Кампль, 71), Собослаи, Вернер, Нкунку.

“Вердер”: Павленка, Вайзер, Штарк, Велькович, Фридль, Юнг, Битенкур (Динкчи, 77), Стаге, Груев (Шмидт, 76), Шмид (Мбом, 86), Дукш (Филипп, 76).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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