Президента “Айнтрахта” подозревают в хранении наркотиков дома

Президента “Айнтрахта” Петера Фишера могут серьезно наказать.

Прокуратура подозревает его в незаконном приобретении и хранении кокаина.

По делу также проходит супруга президента клуба и их 25-летний старший сын.

По данным следствия, 13-летний младший сын Фишера употреблял кокаин со своим школьным другом. Во время обысков в квартире менеджера также были обнаружены следы кокаина.

Семейство теперь подозревают в том, что они хранили наркотики дома.