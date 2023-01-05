Президент украинского футбольного клуба получил иск на 46 миллиардов

Президента “Ворсклы” Константина Жеваго получил многомиллиардный иск в Украине.

Как говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с владельца футбольного клуба хотят взыскать 46 млрд гривен в качестве компенсации убытков Банка “Финансы и кредит”, которым он владеет.

Напомним, что Жеваго был арестован на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

В данный момент готовят документы для его экстрадиции в Украину.